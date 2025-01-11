На Киевщине родители бросили младенца в сумке на улице, потому что "не могли прокормить"

Правоохранители Киевщины разыскали родителей новорожденного ребенка, которого те бросили на улице. По словам матери младенца, она сделала это, потому что не может его прокормить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

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Полицейские Киевщины разыскали родителей, покинувших новорожденного ребенка на улице

В четверг, 2 января, на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика в хозяйственной сумке.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение и обследован. Медики установили, что малыш был рожден за несколько часов до его обнаружения на улице. Сейчас его жизни ничего не угрожает,

– указали правоохранители.

В субботу, 10 января, стало известно, что полиция Киевщины разыскала мать и отца ребенка.

По словам женщины, она родила ребенка в доме, в котором проживает, после чего отвезла его в Богуслав и оставила так, чтобы ее быстро нашли.

"Я не могу ее прокормить", – объяснила свои действия мать ребенка.

Правоохранители разыскали родителей, покинувших новорожденного ребенка на улице: смотрите видео

Следователями, по факту оставления в опасности новорожденного ребенка, открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Указывается, что фигурантам грозит до 3 лет лишения свободы.