На Киевщине обломки ракеты упали в одном из районов: предварительно, есть пострадавшие

Вечером 30 июня российские войска в очередной раз пытались атаковать Киевскую область ракетами. Обломки вражеских ракет упали на территории одного из районов области.

О последствиях ракетной атаки на Киевщину рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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На Киевщине 30 июня прогремели взрывы

По данным КОВА, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

Зафиксировано падение обломков на территории одного из районов области. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий,

– сообщил Руслан Кравченко.

Он добавил, что на места падений обломков выехали все оперативные службы и "скорые". Дальнейшая информация пока уточняется.

Глава ОВА также обратился к жителям Киевской области и призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Российские войска ударили по центру Харькова

Днем 30 июня оккупанты в очередной раз нанесли авиаудар по Харькову. Вражеский снаряд попал почти в центр города. В результате атаки поврежден терминал "Новой почты" и автопарк.

Известно, что в результате обстрела погиб один 40-летний мужчина, еще 10 человек – получили ранения. Среди пострадавших есть также 8-месячный ребенок. Кроме того, продолжаются поиски еще 7 человек, находившихся на месте, где попала российская авиабомба.

Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и родным погибшего мужчины. Также президент отметил, что российские авиаудары – это "одна из ключевых основ путинской способности воевать". Он призвал партнеров к решительным действиям, чтобы украинские защитники могли противодействовать враждебным КАБам.