На Киевщине перехватили более 20 БПЛА: какие последствия атаки на область

Российские войска ночью 19 июля в очередной раз атаковали Киевскую область ударными БПЛА. За ночь на рубежах области удалось перехватить более двух десятков вражеских дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Николая Калашника.

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Какие последствия атаки на Киевскую область?

Ночью 19 июля российские оккупанты в очередной раз запустили свои БПЛА на Киевскую область. Под ударом оказались мирные населенные пункты.

В ОВА отметили, что в регионе работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

По данным Николая Калашника, пострадавших среди населения нет. Также глава ОВА указал, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

Согласно его данным, в Вышгородском районе повреждена машина.

Опять надежно отработали наши охотники с "Чистое небо". За ночь на рубежах области перехвачено более двух десятков вражеских дронов,

– сообщил он.

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К слову, известно, что ночью 19 июля массированному удару со стороны России подверглась Шосткинская община в Сумской области. Так, враг атаковал регион ударными БПЛА почти в течение 4 часов.

В результате атаки врага разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также зафиксированы повреждения в жилом секторе.