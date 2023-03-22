На Киевщине есть погибшие и раненые в результате ночной атаки "Шахидами"

В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе – в Киевской области поврежден гражданский объект. По состоянию на утро известно о 3 погибших.

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Что известно о последствиях атаки

В ГСЧС уточнили, что в Ржищеве Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

В результате атаки дронами на гражданском объекте начался пожар. Ее локализовали примерно в 05:50.

Киевская областная военная администрация сообщила, что по состоянию на 8:15 утра известно о 3 погибших и 7 раненых. Однако в ведомстве отметили, что информация уточняется. На месте работают спасатели.

На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь,

– сообщили в ОВА.

Что известно о погибших и раненых

Известно, что среди 3 погибших – водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов. Все 7 раненых пришлось госпитализировать в больницу. Среди них есть 11-летний ребенок.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры уже начали расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры и следователи, фиксирующие последствия атаки.

По состоянию на 7 часов под завалами могут находиться еще 4 человека.

Последствия атаки в Киевской области: фото ГСЧС и Офиса Генпрокурора

Что известно о ночной атаке дронами