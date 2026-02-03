Укр Рус
3 февраля, 10:07
Обновлено - 10:35, 3 февраля

На Киевщине прогремел взрыв: какая там угроза

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Утром 3 февраля на Киевщине прогремел взрыв, связанный с ракетной опасностью.
  • Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российской цели в регионе.

Утром 3 февраля Россия продолжает массированно атаковать Украину. В частности, взрыв прогремел в Киевской области.

Об этом сообщили мониторы.

Почему в Киевской области слышали взрыв? 

Россия ночью 3 февраля наносит комбинированный удар по Украине. Воздушная тревога утром в Киевской области была объявлена ​​около 9:58. Она связана с ракетной опасностью. 

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российской цели в регионе. 

Ракета из Киевщины в сторону Житомирщины, 
– написали военные. 

По данным мониторинговых каналов, около 10:03 прошел взрыв на Киевщине. Пока нет подробностей относительно последствий этой атаки, однако угроза ударов до сих пор продолжается в нескольких областях.

Что известно о массированной атаке 3 февраля? 

  • Враг комбинированно обстрелял Киев. Последствия атаки фиксируют как минимум в пяти районах города. В частности, повреждены жилые дома, автомобили и детсад. Кое-где исчезло теплоснабжение. Известно о трех пострадавших. 

  • Также под прицелом России была Сумщина. В результате ударов изуродованы многоквартирные дома, школу и инфраструктуру. 

  • По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила 3 ​​февраля более 70 ракет и 450 дронов. Президент Зеленский уточнил, что враг снова бил по энергетике и гражданской инфраструктуре украинских городов.