На Киевщине прогремели взрывы: работает ПВО

Российские войска продолжают атаковать "Шахедами" мирные города Украины. В ночь на 22 декабря взрывы прогремели в Киевской области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Там сообщили, что в области работает ПВО.

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Что известно о взрывах на Киевщине

В Киевской области зафиксировано движение вражеских ударных БпЛА. В 00:34 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в регионе.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении.

В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – добавили в Киевской ОВА.

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Напомним, что в ночь на 21 декабря Россия выпустила по Украине более 100 ударных БПЛА. 57 вражеских дронов удалось сбить, еще 56 – локально потеряно.