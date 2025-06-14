Дроны атакуют Киев и область: там прогремели взрывы

Вечером 14 июня Россия запустила ударные дроны по Украине. Тревога распространилась, в частности, на Киев и область.

В 22:17 в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. В 23:05 опасность нависла и над столицей, сообщает 24 Канал.

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В 22:39 мониторы сообщали о движении дронов через Черниговщину в направлении Киевщины.

В 23:03 в Киевской областной военной администрации рассказали о том, что было зафиксировано движение вражеских БПЛА. Также там уточнили, что идет работа ПВО по российским беспилотникам.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– напомнили в КОВА.

В 23:06 мониторы уточнили, что 5 БПЛА двигаются через Киевское водохранилище в направлении Дымера, один дрон находится в Броварском районе.

В 23:12 Воздушные силы объяснили обстановку в области. Они сообщили о пребывании БПЛА в северной части Киевской области. Эти дроны направляются на запад и юго-запад. БПЛА в южной части Черниговщины тоже идут на Киевщину.

В 23:29 мэр Киева сообщил, что в столице работают силы ПВО. На город заходят БПЛА из разных нарямков.