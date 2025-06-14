О 22:17 на Київщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. О 23:05 небезпека нависла і над столицею, передає 24 Канал.

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Вибухи на Київщині

О 22:39 монітори повідомляли про рух дронів через Чернігівщину у напрямку Київщини.

О 23:03 у Київській обласній військовій адміністрації розповіли про те, що було зафіксовано рух ворожих БпЛА. Також там уточнили, що триває робота ППО по російських безпілотниках.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– нагадали в КОВА.

О 23:06 монітори уточнили, що 5 БпЛА рухаються через Київське водосховище у напрямку Димера, один дрон перебуває у Броварському районі.

О 23:12 Повітряні сили пояснили обстановку в області. Вони повідомили про перебування БпЛА в північній частині Київщини. Ці дрони прямують на захід та південний захід. БпЛА в південній частині Чернігівщини теж йдуть на Київщину.

О 23: 29 мер Києва повідомив, що у столиці працюють сили ППО. На місто заходять БпЛА з різних нарямків.