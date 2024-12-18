На Киевщине работает ППО

Поздно вечером 18 декабря стало известно о работе ПВО в столичном регионе. Детали расскажет 24 Канал.

Как это бывает в последнее время, Россия запустила "Шахеды" еще днем. На момент публикации новости тревога охватила центральные области, часть северных и восточных. О работе ПВО на Киевщине 24 Канал расскажет со ссылкой на КОВА.

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Что известно об атаке по Киевской области 18 декабря

В КОВА коротко написали, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА, а силы ПВО работают по целям.

Там традиционно призвали находиться в укрытиях до конца тревоги. И, конечно, придерживаться информационной тишины, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Где сейчас тревога

О возможных последствиях вражеского удара для Киевщины пока речь не идет.

В столице сирены не звучали. В Киеве не объявляют тревогу, если нет непосредственной угрозы для города.

Конкретно о налете "Шахедов" на Киевщину Воздушные силы не писали. А вот мониторинговые каналы сообщали, что дроны-камикадзе движутся с Черниговщины. И предполагали: тревогу в Киеве дадут, если БПЛА долетят до Броваров.