На Киевщине работает ППО

Вечером 4 марта Россия в очередной раз запустила по Украине ударные беспилотники. Движение вражеских БпЛА зафиксировали и в Киевской области.

Там работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно об атаке на Киевскую область

В 22:05 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Уже в 22:35 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области.

Впоследствии, в 22:46 мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на левом берегу столицы также работает ПВО по вражеским целям. Он отметил, что вражеские БпЛА еще заходят в город и призвал горожан находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.