На Киевщине работает ПВО

Россия снова атакует Украину ударными беспилотниками. Движение вражеских "Шахедов" зафиксировано и в Киевской области.

Там по российским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно об атаке на Киевскую область

В Воздушных силах в 00:07 сообщили, что несколько групп "Шахедов" на севере Полтавщины и на юге Черниговщины движутся курсом на Киевщину.

Уже в 00:41 в Киевской ОВА заявили о работе сил ПВО. Там призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

К слову, ранее враг терроризировал "Шахедами" и Днепропетровскую область. По данным ОВА, из-за атаки беспилотников есть разрушения на территории частного предприятия в Каменском. Возникло два пожара. Повреждены 10 авто и газопровод. Ранения получили двое мужчин 39 и 48 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

Также противник терроризировал Никополь с помощью ударных БПЛА и артиллерии. Вследствие этого есть повреждения частного дома, гаража и хозяйственной постройки.