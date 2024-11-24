В Киеве работает ПВО: столицу и область атакуют "Шахеды"

Вечером в воскресенье, 24 ноября, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Под ударом "Шахедов" оказалась в частности Киевщина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Напоминаем, что при воздушной тревоге важно находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Киев и Киевщину атакуют беспилотники

В Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксировали вражеские БПЛА.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении.

Украинцев призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

В 22:49 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО уже в столице.

Киев снова под атакой вражеских БПЛА. Находитесь в укрытиях!

– написал он.

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К слову, во время атаки "Шахедами" вечером 24 ноября взрывы слышали также жители Кривого Рога. Однако в сети пока не сообщали о последствиях атаки.