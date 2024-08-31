На Киевщине работает ПВО: в регионе зафиксировали вражеские БПЛА

В Киевской области раздаются звуки взрывов. На подходе к столице по вражеским беспилотникам работает ПВО.

О том, что в регионе работает ПВО, официально сообщили в ОВА. Важно находиться в укрытиях, поскольку продолжается боевая работа – обломки также могут наделать беды.

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На Киевщине воздушная тревога

Около 06:00 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Через полтора часа, в 07:30, сирены зазвучали и в самом Киеве.

Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что в регионе зафиксировали российские беспилотники.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали в ОВА.

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Местных жителей призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников. Также военная администрация настоятельно рекомендовала не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Отметим, что этой ночью в Киевской области уже работала ПВО. Тревогу в столице объявляли несколько раз.