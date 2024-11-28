В Киевской области работает ПВО: зафиксировано движение "Шахедов"

Российские захватчики днем ​​28 ноября снова запустили по Украине ударные дроны. В Киевской области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Атака "Шахедами" на Киевскую область 28 ноября

Воздушные силы в 14:10 предупредили о движении вражеских ударных БПЛА с Черниговщины на Киевщину. Уже через несколько минут в области объявили тревогу.

По российским дронам работают Силы ПВО. Это подтвердили в областной военной администрации. Также призвали ни в коем случае не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Впрочем, этот раз тревога на Киевщине длилась недолго. Отбой объявили уже в 14:26.

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