Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Атака "Шахедами" на Київщину 28 листопада

Повітряні сили о 14:10 попередили про рух ворожих ударних БпЛА з Чернігівщини на Київщину. Уже через кілька хвилин в області оголосили тривогу.

По російських дронах працюють Сили ППО. Це підтвердили в обласній військовій адміністрації. Також закликали в жодному разі не фотографувати й не знімати роботу наших захисників.

Втім, цього разу тривога на Київщині тривала недовго. Відбій оголосили вже о 14:26.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.