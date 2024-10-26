На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских дронов

Утром 26 октября в Киевской области снова зафиксировали движение российских БПЛА. Работают Силы ПВО.

Об этом сообщила ОВА в телеграме. Воздушная тревога продолжается, поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии, призывает 24 Канал.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

На Киевщине работает ПВО

В 09:43 в ОВА написали, что на Киевщине зафиксировано движение вражеских БПЛА.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– призвали в ОВА.

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Заметим, что воздушная тревога в Киевской области продолжается уже 10 часов. В частности, ее объявили еще в полночь.