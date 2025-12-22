На Киевщине работают силы ПВО: Россия атакует дронами
Вечером 22 декабря российские захватчики атаковали Киевскую область дронами. В регионе работали силы ПВО.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Почему на Киевщине прогремели взрывы?
В Воздушных силах ВСУ в 17:17 зафиксировали вражеский дрон на западе Черниговской области по Киевскому водохранилищу, на юг. Вскоре стало известно о взрывах в Киевской области.
В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,
– сообщили в администрации.
Власти призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги – позаботиться о собственной безопасности.
