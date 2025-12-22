Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також Керовані рої "Шахедів" і вдосконалені ракети: чим і як Росія атакуватиме Україну у 2026 році

Чому на Київщині пролунали вибухи?

У Повітряних силах ЗСУ о 17:17 зафіксували ворожий дрон на заході Чернігівщині по Київському водосховищу, на південь. Невдовзі стало відомо про вибухи у Київській області.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– повідомили в адміністрації.

Влада закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги – подбати про власну безпеку.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.