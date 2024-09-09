На Киевщине работала ПВО: обломки повлекли загорание

Киевскую область ночью атаковали вражеские дроны. Власти рассказали, что в двух районах региона упали обломки российского оружия.

Воздушная тревога в Киевской области звучала с 00:08 по 03:40 9 сентября, в Киеве – с 00:33 по 01:38.

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Что известно о последствиях атаки россиян

Ночью Киевщина была атакована вражескими ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели,

– заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его данным, к счастью, в результате атаки:

попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допустили;

пострадавших среди населения нет.

В двух районах области в результате падения обломков сбитых целей за пределами населенных пунктов произошли возгорания травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы,

– заверил глава ОВА.

Руслан Кравченко добавил, что по состоянию на 8:35 9 сентября оперативные группы продолжали фиксировать последствия ночной атаки России.

Стоит заметить, что ПВО работала 9 сентября:

по данным Киевской ОВА – в Киевской области ориентировочно в 00:39;

по данным Киевской городской военной администрации – в пригороде столицы ориентировочно в 1:06.

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Впоследствии в КГВА заявили, что это пятая воздушная атака на Киев с начала сентября.

Этой ночью российская армия снова применила ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed, запущенные с территории Курской области. На Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами,

– заявили власти.

По их данным, ПВО сбила все российские дроны, которые атаковали Киев на подступах к городу.

По предварительным данным, нет ни раненых, ни повреждений.

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Власти призвали людей реагировать на воздушную тревогу, ведь она связана с реальными угрозами.