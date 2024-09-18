На Киевщине раздаются взрывы: работает ПВО

В Воздушном пространстве Киевской области зафиксировали дроны-камикадзе. Жителей региона призывают находиться в укрытиях.

Об угрозе для Киевщины официально сообщили в областной военной администрации.

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На Киевщину залетели "Шахеды"

В 00:48 в ОВА написали, что в воздушное пространство Киевской области залетели "Шахеды". Поэтому в области начала работать ПВО.

Перед этим Воздушные силы опубликовали предупреждение, что вражеские дроны движутся в направлении столицы.

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– сообщили в ОВА.

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Жителей области призвали соблюдать информационную тишину, то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Отметим, что за несколько часов до этого Россия массированно атаковала КАБами Запорожскую область. К сожалению, есть погибшие.