Про загрозу для Київщини офіційно повідомили в обласній військовій адміністрації.
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На Київщину залетіли "Шахеди"
О 00:48 в ОВА написали, що у повітряний простір Київщини залетіли "Шахеди". Тож в області почала працювати ППО.
Перед цим Повітряні сили опублікували попередження про те, що ворожі дрони рухаються у напрямку столиці.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– повідомили в ОВА.
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Жителів області закликали дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Зазначимо, що за кілька годин до цього Росія масовано атакувала КАБами Запорізьку область. На жаль, є загиблі.