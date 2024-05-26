На Киевщине слышали взрыв во время тревоги

В Киевской области во время воздушной тревоги произошел взрыв. Вероятно, работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщили телеграмм-каналы. На момент взрывов на территории всей Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31 К.

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"Взрывы в области. Работает ПВО", – говорится в сообщении.

Кроме того, в сети сообщили, что взрывы слышали и в Житомирской области.

За несколько минут до этого, почти одновременно с сообщениями о работе ПВО на Киевщине, взрывы произошли и в пригороде Хмельницкой области.

Предварительно мониторинговые каналы писали о движении скоростных целей.

Тревога второй раз за утро

В 10:25 во всех областях Украины во второй раз объявили воздушную тревогу. Предыдущая масштабная воздушная тревога в Украине длилась примерно полчаса – с 09:16 до 09:48.

По данным Воздушных сил, Россия снова подняла МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).

Цинизм россиян в том, что сначала вражеский самолет взлетел, развернулся от пусковых, далее снова совершил разворот на пусковые и в конце концов таки выпустил ракету.

Отбои начали объявлять в 10:46.

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