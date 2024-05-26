На Киевщине слышали взрыв во время тревоги
В Киевской области во время воздушной тревоги произошел взрыв. Вероятно, работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщили телеграмм-каналы. На момент взрывов на территории всей Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31 К.
Смотрите также Целью россиян был Староконстантинов, есть попадание и раненые в Винницкой области: все о новой атаке
"Взрывы в области. Работает ПВО", – говорится в сообщении.
Кроме того, в сети сообщили, что взрывы слышали и в Житомирской области.
За несколько минут до этого, почти одновременно с сообщениями о работе ПВО на Киевщине, взрывы произошли и в пригороде Хмельницкой области.
Предварительно мониторинговые каналы писали о движении скоростных целей.
Тревога второй раз за утро
В 10:25 во всех областях Украины во второй раз объявили воздушную тревогу. Предыдущая масштабная воздушная тревога в Украине длилась примерно полчаса – с 09:16 до 09:48.
По данным Воздушных сил, Россия снова подняла МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область).
Цинизм россиян в том, что сначала вражеский самолет взлетел, развернулся от пусковых, далее снова совершил разворот на пусковые и в конце концов таки выпустил ракету.
Отбои начали объявлять в 10:46.
Смотрите также Запустили по Западу Украины: что известно о ракетах "Кинжал", которыми Россия атаковала 26 мая
Ночная массированная атака: главное
- Сегодня ночью Россия осуществила новую массированную атаку по Украине. Целью врага был Староконстантинов.
- В городе слышали взрывы, после чего у части абонентов исчезла электроэнергия. Прошло без пострадавших и разрушений.
- В то же время попадания в результате падения вражеских дронов зафиксированы в Винницкой области: в городе Жмеринка в результате падения обломков вражеского дрона пострадали три человека, повреждены жилые дома и авто.
- Украинские Силы ПВО этой ночью сбили 31 из 31 "Шахед" и 12 из 12 крылатых ракет, запущенных российскими войсками по Украине. Не удалось сбить 2 ракеты Кинжал.
- Часть ракет долетела до Львовщины и направилась в сторону Львова. Мэр Андрей Садовый уточнил, что ракет на Львовщине две. В то же время через минут 10 он сообщил, что ракеты исчезли с радаров области.
- Польша поднимала в воздух военную авиацию.