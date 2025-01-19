На Киевщине в очередной раз работает ПВО

Вечером 19 января в Киевской области снова прогремели взрывы. Причиной стала работа ПВО по целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о взрывах в Киеве

Так, в 18:03 Киевская ОВА предупредила, что в регионе зафиксировано движение вражеских БПЛА! Сообщалось о работах противовоздушной обороны по целям.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– предупредила власть.

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К слову, воздушную тревогу в Киевской области объявили в 17:43.

Вскоре после сообщения о взрывах в Киевской области взрыв слышали в Павлограде Днепропетровской области, сообщили корреспонденты Суспильного. Тревога там звучит с 18:08