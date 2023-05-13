На Киевщине в результате падения дрона поврежден жилой дом, – ГСЧС
Россия в ночь на 13 мая атаковала Украину дронами. В Киевской области в результате падения дрона поврежден жилой дом.
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена около 02:22. Людей призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
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В Киевской области поврежден жилой дом
Александр Хорунжий – спикер ГСЧС Украины – в эфире телемарафона заявил, что в результате падения (вероятно сбития) дрона поврежден жилой дом. Вспыхнул пожар.
Данных о пострадавших, к счастью, нет.
Отбой воздушной тревоги был объявлен в 04:52.
Людям напоминают, что нельзя публиковать фото и видео с места инцидента.
Массированная атака 13 мая
В ночь на 13 мая 2023 года Россия атаковала Украину дронами. Во многих городах слышали взрывы. В Николаеве по гражданской инфраструктуре ударили, вероятно, наземным оружием. Враг повредил две многоэтажки и здание хлебозавода. Известно о по меньшей мере 3 пострадавших.
Также серия взрывов прогремела в Хмельницком. Местные жители предупредили, что после отбоя тревоги звуки взрывов могут раздаваться еще некоторое время.