На Киевщине взрывы: там работает ПВО

Россия продолжает атаковать мирные украинские города. В частности, громко было в Киевской области.

Вечером 19 марта 2025 года на Киевщине слышали взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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В области громко

В Киевской областной военной администрации рассказали, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Там отметили, что силы противовоздушной обороны работают по целям.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Пока нет никаких деталей относительно этих взрывов. В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара "Шахедами".

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать сигналы воздушной тревоги.