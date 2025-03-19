Ввечері 19 березня 2025 року на Київщині чули вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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В області гучно

У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Там наголосили, що сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– мовиться в повідомленні.

Наразі немає жодних деталей стосовно цих вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу удару "Шахедами".

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сигнали повітряної тривоги.