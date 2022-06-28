Грозы, град и ветер: на Киевскую область надвигается непогода
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киевской области. На смену жаре 29 июня регион накроют грозы.
В среду жителям Киевской области лучше не выходить из дома без зонта. Ведь можно попасть под сильный ливень.
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Да, синоптики уже объявили И уровень опасности, желтый. Ведь в отдельных районах области прогнозируют град и штормовой ветер, достигающий 15 – 20 метров в секунду. Заметим, что колонки термометров будут на уровне +29...+31 градусов. Так что ливень принесет свежесть после сильной жары.Обратите внимание! Гроза накроет Киевскую область и в четверг, 30 июня. В этот день также ожидается дождь. При этом воздух и дальше будет жарким – +28…+30 градусов, а ночью – +18…+20 градусов.
Где еще возможны грозы или дожди 29 июня
- в Одесской области;
- Николаевской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Черниговской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Черкасской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Кировоградской,
- Днепропетровской.
На Западе Украины температура воздуха прогреется до максимальных показателей – +33…+35 градусов. Советуем жителям региона не находиться долго на открытом солнце и пить много воды.
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