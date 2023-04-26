На Кипре горит российский центр науки и культуры: туда бросили "коктейль Молотова"
На Кипре в здание российского центра науки и культуры кинули бутылку с зажигательной смесью. В результате этого возник пожар.
Это произошло в Никосии. Сейчас все обстоятельства устанавливают. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание В виллу российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова бросили "коктейль Молотова"
На Кипре горит российское здание
Как стало известно, сначала было слышно два сильных взрыва, а затем загорелись стены и крыша. Людей эвакуировали, а полиция оцепила здание, на месте работают пожарные.
Последствия пожара на Кипре / фото росСМИ
По данным очевидцев, в здание были брошены "коктейли Молотова".
Сейчас количество пострадавших неизвестно. Экстренные службы ищут людей в горящем здании. Устранить пожар прибыли пять пожарных машин и бронетранспортер.
Пожар на Кипре в российском здании: смотрите видео
Другие подобные случаи
- Недавно в городе Кастильончелло в Италии бросили "коктейль Молотова" в виллу 37-летнего российского миллиардера Тимура Зайнутдинова.
- Итальянские журналисты сообщали, что инцидент может быть связан с войной России против Украины. Зайнутдинов женат на дочери экс-депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина. Поэтому они видят политический контекст.
- Также мишенью для "коктейля Молотова" стало здание управления ФСБ Краснодарского края.
- Блогер София Стужук умалчивает войну, чем поддерживает действия России. В ночь на 4 декабря дом предательницы неизвестные забросали "коктейлями Молотова".
- Кроме того, в России неизвестный попытался сжечь военкомат в Симферополе. Мужчина бросил в окно на цокольном этаже здания бутылку с зажигательной смесью.
- "Коктейль Молотова" разбился о решетку на окне здания военкомата, впрочем, пожар в результате этого, к сожалению, не вспыхнул.