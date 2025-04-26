На Кировоградщине российский БпЛА повредил башню мобильной связи

В Кировоградской ОВА заявили о повреждении башни мобильной связи. Область в ночь на 26 апреля атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Райковича, главу областной военной администрации. Соответствующее сообщение в его телеграмм-канале появилось около 3:00.

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Что известно об атаке по Кировоградщине

Кропивницкий и область атаковали несколько групп дронов. Первую воздушную тревогу объявили поздно вечером 25 апреля, около 23:17. Отбой был в 01:16. Приблизительно через час сирены звучали повторно, тревога продолжалась до 2:56.

В Липняжской общине Новоукаинского района вражеский БпЛА повредил башню мобильной связи,

– написал Райкович.

По словам чиновника, пострадавших в результате российской атаки, к счастью, нет.

Справка. Село Липняжка Новоукаинского района расположено в 105 километрах от областного центра, Кропивницкого.

Впоследствии в Воздушных Силах предупредили, что атака ударными БПЛА продолжается. По состоянию на 3:16 дроны фиксируют: