На Крещатике пожар: горит корпус университета имени Карпенко-Карого

На Крещатике начался пожар. Загорелся один из этажей учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

На место происшествия сразу отправились спасатели. О пожаре в университете сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Что известно о пожаре в университете имени Карпенко-Карого

В 10:05 Виталий Кличко сообщил о пожаре на Крещатике. Загорелся третий этаж учебного этажа университета имени Карпенко-Карого. Пожарные сразу выехали на место происшествия, чтобы ликвидировать возгорание.

Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Спасатели работают на месте,

– написал Кличко.

О причинах пожара пока неизвестно. О пострадавших сообщений от местных властей или ГСЧС информации не было.

Впоследствии мэр столицы сообщил, что пожар удалось локализовать на площади в 10 квадратных метров.

Пожар на Крещатике: фото

Спасатели ликвидировали пожар менее чем за час

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 09:41. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания.

В 10:15 пожар уже был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. По предварительным данным спасателей, никто не пострадал.

Отметим, что всего день назад, 10 апреля, в Киеве на улице Здолбуновской, что в жилом массиве Позняки, также произошло возгорание. Спасатели сразу отправились на место происшествия. Выяснилось, что на 20-м этаже заброшенной многоэтажки горел мусор. Еще раньше, 9 апреля, в столице тоже горело. В Обуховском районе раздался взрыв, а после него вспыхнул пожар. В то время воздушной тревоги в городе не было, позже выяснилось, что причина возгорания бытовая.

Недавно в Одессе горел Украинский театр

Несколько недель назад горела еще одна культурная жемчужина Украины. 29 марта случился пожар в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько. Людей эвакуировали из помещения.

Пожар вспыхнул на площади 20 квадратных метров на 2 этаже. Людей из театра сразу эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. После этого возгорание успешно ликвидировали.