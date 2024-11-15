144 "хороших россиянина" за день на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

В Генштабе выложили традиционный вечерний отчет о том, что происходит на фронте по состоянию на 22:00 14 ноября. Там сообщили, что с начала суток произошло 138 боевых столкновений.

Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на сообщение Генштаба. В отчет военных вошли только те направления, где были изменения в течение дня.

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Какая ситуация на фронте сейчас

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение,

– подчеркнули в Генштабе.

На Харьковском направлении россияне 4 раза тщетно штурмовали позиции ВСУ в районе Тихого и Волчанска. В то же время авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Слатино.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Украинские защитники остановили все 10 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 9 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. Также на этом направлении враг нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении защитники отбили два штурма оккупационных войск в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении при поддержке авиации враг штурмовал позиции ВСУ вблизи Предтечиного, но Силы обороны остановили все атаки.

Нанося авиационные удары на Торецком направлении, россияне 10 раз штурмовали позиции украинских подразделений у населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. Атаки врага тоже были неудачными.

На Покровском направлении с начала этих суток противник атаковал в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Наши защитники остановили 18 штурмовых действий противника, еще 5 боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено более 300 оккупантов, из них 144 – безвозвратно. Также уничтожен один миномет, 11 единиц автомобильной техники, три мотоцикла и одна окопная станция радиоэлектронной борьбы. К тому же поврежден один танк,

– акцентировали в ГШ.

На Кураховском направлении враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. 18 боестолкновений завершено, однако еще столько же продолжаются.

По предварительным данным, потери оккупантов безвозвратными и ранеными составили 137 человек. Также уничтожен один танк, шесть единиц автомобильной техники, два мотоцикла, одна окопная станция радиоэлектронной борьбы и повреждена одна вражеская БМП.

На Времовском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ривнополь, Новодаровка. Вместе с тем сбросил на Темировку, Сухие Ялы, Большую Новоселку и Шевченко 15 управляемых авиационных бомб, населенный пункт Урожайное подвергся ударам штурмовой авиации.

На Ореховском направлении войска захватчиков дважды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В течение дня россияне 4 раза штурмовали украинские позиции, но потерпели неудачу.