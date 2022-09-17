На левом берегу оккупанты готовятся к обороне, – в Херсонском облсовете сказали, есть ли ресурсы

Россияне создают укрепления не только на правом берегу Херсонской области, а уже начали и на левом. Все из-за страха контрнаступления украинских бойцов.

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что россияне собирают бетонные плиты, а также есть скопление военной техники.

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Соболевский объяснил, что это означает, что оккупанты все еще готовятся к обороне и имеют для этого определенный ресурс.

Поэтому ситуация в Херсонской области все еще сложная и требует очень профессиональных действий от наших ВСУ,

– акцентировал Юрий Соболевский.

Действия партизан

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета сообщил, что движение сопротивления не останавливает свою работу. Фактически каждый день есть новости того, что они делают. Кроме того, действия партизан помогают поддержать нравственный дух людей. Ведь все очень ждут новостей, сделанных ребятами, где появилась национальная символика.

Выезжают ли люди из Херсона

"Не уменьшается количество людей, которые пытаются оставить сегодня Херсонщину. У кого есть такая возможность, все пытаются ее использовать. К сожалению, это стало гораздо сложнее, но возможность еще есть. Люди уезжают", – отметил Юрий Соболевский.

Смотрите видео: Юрий Соболевский о действиях россиян в Херсонской области

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