На левом берегу оккупанты готовятся к обороне, – в Херсонском облсовете сказали, есть ли ресурсы
Россияне создают укрепления не только на правом берегу Херсонской области, а уже начали и на левом. Все из-за страха контрнаступления украинских бойцов.
Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что россияне собирают бетонные плиты, а также есть скопление военной техники.
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Соболевский объяснил, что это означает, что оккупанты все еще готовятся к обороне и имеют для этого определенный ресурс.
Поэтому ситуация в Херсонской области все еще сложная и требует очень профессиональных действий от наших ВСУ,
– акцентировал Юрий Соболевский.
Действия партизан
Первый заместитель председателя Херсонского облсовета сообщил, что движение сопротивления не останавливает свою работу. Фактически каждый день есть новости того, что они делают. Кроме того, действия партизан помогают поддержать нравственный дух людей. Ведь все очень ждут новостей, сделанных ребятами, где появилась национальная символика.
Выезжают ли люди из Херсона
"Не уменьшается количество людей, которые пытаются оставить сегодня Херсонщину. У кого есть такая возможность, все пытаются ее использовать. К сожалению, это стало гораздо сложнее, но возможность еще есть. Люди уезжают", – отметил Юрий Соболевский.
Смотрите видео: Юрий Соболевский о действиях россиян в Херсонской области
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- В ряде временно оккупированных россией украинских городов 16 сентября сообщили о гибели коллаборантов. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, причастны ли к этому бойцы ВСУ.
- В центре Херсона 16 сентября произошел взрыв. Поэтому оккупанты и коллаборационные власти в панике . Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что захватчики суетливо собирают вещи.
- Вооруженные Силы Украины уже уволили четыре общины на Херсонщине. Несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой. Соответствующую информацию сообщил 15 сентября председатель Бериславского районного совета Дмитрий Сливченко. Он отметил, что местные люди – несокрушимые, ведь, несмотря на обстрелы, ремонтируют свои дома.