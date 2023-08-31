Не все держат автоматы, – Силы обороны о 110 тысячах врагов на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении россияне сосредоточили около 110 тысяч военных. Однако не все из них принимают непосредственное участие в штурме – сюда относят и тыловиков.

О состоянии фронта на этом направлении в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Несмотря на старания, Кремль не способен достичь своих максимальных целей.

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Ситуация на этом участке напряженная

Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении россияне разместили наибольшее количество войск – около 110 тысяч. Однако он отметил, что не все из них держат в руках автоматы и находятся в первых линиях. В это количество входят тыловые подразделения, подразделения обеспечения, обслуживания войск.

Несмотря на это, враг все же сосредоточился на атаке украинских укреплений в этом районе.

Враг акцентирует именно на этом направлении свое наибольшее внимание. Здесь он пытается продавить нашу оборону, найти слабые места в наших войсках. Однако благодаря титаническим нашим пехотинцам, артиллеристам, танкистам, летчикам и всем остальным Силам обороны Украины нам удается это сдерживать,

– отметил начальник пресс-службы.

На фронте находятся опытные командиры, участвовавшие в боевых действиях еще с 2014 года. Кроме этого командующий Восточной группировкой генерал-полковник Александр Сырский активно работает с военными. Разведка контролирует действия российской армии – перемещение, перебрасывание резервов, действия группировок.

Россияне ничего не добились