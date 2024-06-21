Бьем по целям: командир экипажа БпЛА рассказал об увеличении дронов на фронте

Россияне жалуются на то, что Украина увеличила производство дронов. Оккупанты никак не могут осознать, что ВСУ умело используют БпЛА по их целям.

Сами же россияне применяют свои дроны для охоты. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что враг тоже активно применяет свои беспилотники.

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Увеличение дронов на фронте

По словам командира экипажа, нужно сравнивать ситуацию, которая была полгода назад и которая есть сегодня. Раньше в Украине был большой дефицит FPV дронов. Сейчас же ситуация намного лучше, количество дронов у каждого подразделения увеличивается. Однако говорить о том, что в ВСУ их больше, чем у россиян не стоит.

Например, на направлении, где оборону держит бригада "Рубеж", они (дроны – 24 Канал) вылетают буквально каждые 10 минут,

– подчеркнул Отченаш.

Отличие тактик

Россияне выпускают свои дроны не по целям, а для охоты. То есть, если дрон что-то найдет, он это уничтожает. Это свидетельствует о том, что оккупанты применяют свои БпЛА часто ни на что.

Командир экипажа рассказал, что ВСУ, в отличие от врага, бьют дронами по целям. Это показатель того, что Украина имеет лучших пилотов, которые стараются при меньшем количестве БпЛА применять более качественные.

Россиянам не нравится, что по сравнению с полгода назад и сейчас у нас ситуация улучшилась, дронов стало значительно больше, чем было раньше,

– заметил Отченаш.