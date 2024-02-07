На Львовщине из-за атаки частично разрушен промышленный объект: там возник пожар

Россия утром 7 февраля атаковала Львовскую область. В результате вражеской атаки частично разрушен промышленный объект.

Из-за ракетной атаки во Львовской области зафиксировано попадание. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Последствия атаки на Львовскую область

Максим Козицкий рассказал, что россияне попали в промышленный объект в Дрогобыче. По его словам, зафиксировали частичное разрушение здания.

Известно, что на площади около 300 квадратных метров продолжается пожар. Козицкий отметил, что на месте работают пожарные.

Кроме этого, председатель Львовской ОВА сообщил, что по состоянию на 9:21 нет информации о пострадавших или погибших.

По словам Козицкого, украинские силы ПВО сбили 1 ракету в Стрыйском районе. К счастью, жертв и пострадавших нет. Также нет поврежденных объектов.

Спасибо нашей противовоздушной обороне и всем службам, которые оперативно среагировали. Как только появятся обновленные данные, я их обнародую,

– отметил председатель Львовской ОВА.

Обновлено: Максим Козицкий сообщил, что около 09:30 пожар на промышленном объекте в Дрогобыче удалось потушить.

Согласно информации ГСЧС, в результате пожара есть повреждения. Речь идет о крыше на площади 500 квадратных метров и автомобиль-мусоровоз.

К счастью, как сообщает председатель ОВА, люди не пострадали. Он поблагодарил пожарных за оперативность и профессионализм.

Что известно об атаке врага на Львов