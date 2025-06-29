Во Львовской области взрывы, слышно и во Львове: в области работает ПВО
- В ночь на 29 июня российские войска атаковали Львовщину ударными БПЛА, в области работает ПВО.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал не снимать и не публиковать в сеть информацию о работе ПВО.
Российские войска атаковали Львовскую область ударными БпЛА в ночь на 29 июня. В области работает ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.
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Что известно о взрывах на Львовщине
Российские войска выпустили ударные БпЛА по Львовской области в ночь на 29 июня. Уже в 01:55 Козицкий сообщил о работе ПВО в области.
На Львовщине работает ПВО,
– говорится в сообщении.
Он также призвал ничего не снимать и не публиковать в сеть.
Заметим, что в 01:47 в Воздушных силах предупреждали о том, что в направлении Львова движутся вражеские БПЛА.
В 02:22 во Львове были слышны звуки взрывов. Воздушная атака продолжается.
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Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Николаеве. На город летели две скоростные цели.