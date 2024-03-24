Львовщина находится под ракетной атакой: в области – взрывы

Враг 24 марта атаковал Украину ракетами. Взрывы прогремели во Львовской области.

Россия начала атаковать Украину еще ночью, запустив дроны-камикадзе типа "Шахед". Тревога в Украине начала распространяться еще в 20 часов 23 марта и продолжается до сих пор.

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На Львовщине прогремели взрывы

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в 05:11 предупредил, что крылатые ракеты держат курс на Львовщину. Также он отметил, что высокая ракетная опасность для Львова.

В Воздушных силах предупредили, что вражеские ракеты летят в направлении Стрыйского района. Впоследствии во Львовской области прогремели взрывы. Как сообщил Козицкий, в регионе работают системы и средства ПВО.

В 05:23 Козицкий предупредил, что в направлении Львовщины летит новая группа ракет.

Еще одна группа ракет заходит во Львовскую область с Волыни. Оставайтесь в укрытиях!

– предупредили в ОВА.

В 05:34 Воздушные силы предупредили что в направлении Стрыйского района летит новая группа ракет. Мэр Львова Андрей Садовый призвал находиться в укрытиях, ведь уровень опасности – критически высокий. В сети сообщают, что на Львовщине прозвучало еще несколько взрывов.

Максим Козицкий впоследствии добавил, что еще есть цели в небе над Львовской областью.

"Сейчас в направлении Стрыйщины. В каком районе вы бы не были, пожалуйста, оставайтесь в укрытии до отбоя!" – призвал Козицкий.

В Киеве также раздавались взрывы

Около 5 утра в Киеве прогремели взрывы. Мэр и председатель КГВА призвали находиться в укрытиях.

Впоследствии Кличко сообщил, что в Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе. Пожарно-спасательные подразделения направляются на место.

Враг атакует ракетами