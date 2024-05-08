На Львовщине работает ППО

Львовская область оказалась под угрозой от крылатых ракет, которые враг запустил с Ту-95МС ночью 8 мая. Местная ОВА после 5 утра сообщила о работе ПВО в регионе.

Призываем граждан не игнорировать воздушную тревогу и в случае угрозы направляться в укрытие. Враг – коварный, и неоднократно его целью становились гражданские. Кроме этого, элементарные меры безопасности помогут облегчить работу Воздушных Сил.

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Взрывы на Львовщине

Ночью 8 мая во Львовской области прогремели взрывы.

Мониторинговые паблики заметили при этом, что целью оккупантов мог быть снова Стрый. Вероятно, россияне могли направить на город три ракеты. Но пока известно только то, что в области "очень опасно", как написал глава ОВА Максим Козицкий.

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Отбой во Львовской области прозвучали около 6:04.

Ночные взрывы

Стоит отметить, что этой ночью взрывы были слышны и в Киевской области. Местная и областная военные администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны в 04:34 утра.

Кроме этого, во время ракетной атаки взрывы прозвучали и в Запорожье – информацию подтвердил председатель областной ОВА Иван Федоров. Враг мог ударить по городу баллистикой, а мониторинговые каналы сообщали о крылатой ракете, кружившей вокруг Запорожья. Сейчас ожидаем официальной информации от органов власти.