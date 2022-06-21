Во Львовской области разоблачили схему ввоза техники и брендовой одежды под видом гуманитарки

Идут 118 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Между тем, к сожалению, до сих пор остаются те, кто пытается использовать условия военного положения для собственной финансовой выгоды.

Во Львовской области Госпогранслужба разоблачила преступную схему, по которой на территорию Украины под видом гуманитарки ввозили обычные дорогостоящие товары с целью дальнейшей их реализации. Об этом сообщили глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий и ГПСУ, передает 24 канал.

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Брендовая "гуманитарка"

Под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины злоумышленники пытались ввезти на территорию нашего государства компьютерную технику, телефоны, брендовую одежду и женскую обувь. Сделать это преступники пытались через граничащий с Польшей пограничный пункт "Краковец".

Проверив автомобиль, правоохранители обнаружили 14 паллет и более 950 коробок с компьютерной техникой и мобильными телефонами, дорогостоящую женскую обувь и брендовую одежду,

– уточнили в ГПСУ.

Отмечается, что все эти товары были изъяты и арестованы. Стоимость имущества оценили более чем в 70 миллионов гривен. По факту инцидента продолжаются судебно-товароведческие экспертизы.

Кстати, Максим Козицкий отметил, что среди товаров, которые преступники пытались ввезти под видом гуманитарной помощи украинским военным, зафиксированы, в частности, вещи и устройства таких известных международных брендов:

Apple;

Xiaomi;

Samsung;

Casadei;

Vero;

Бомонд;

Dior.

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Добавим, что, пытаясь ввезти груз под видом гуманитарной помощи, преступники прибегли к подделке документов.

Изъятые товары, которые злоумышленники пытались ввезти в Украину под видом гуманитарки / Фото Госпогранслужба

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения военной амуниции во Львовской области. Правоохранители изъяли около 3 тысяч бронежилетов на сумму около 25 миллионов гривен. Житель Львовской области вместе с сообщниками продавали товары, которые ввозился в Украину из-за границы под видом гуманитарки. Изъятые бронежилеты передадут туда, куда нужно – в Вооруженные силы Украины.

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