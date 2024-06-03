Инцидент с участием 10-летнего мальчика произошел в воскресенье, 2 июня, на улице Черновола.

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Руку мальчика высвобождали спасатели

Несчастный случай произошел с мальчиком во время прогулки. Чтобы помочь ребенку, который насквозь проткнул руку, медикам пришлось вызывать спасателей.

"В 18:09 к спасателям поступило сообщение от дежурного "103" о том, что в городе Новый Раздел на улице Черновола во время прогулки на спортивной площадке пробил руку металлическим ограждением мальчик 2014 года рождения", – говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели высвободили руку ребенка с помощью специального инструмента. Далее пострадавшего передали медицинским работникам.

Мальчика госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет". Он нуждался в дальнейшем обследовании и лечении.

Спасатели показали, как спасали руку ребенка / Фото ГСЧС

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