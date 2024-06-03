Інцидент за участі 10-річного хлопчика стався у неділю, 2 червня, на вулиці Чорновола.

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Руку хлопчика вивільняли рятувальники

Нещасний випадок стався із хлопчиком під час прогулянки. Щоб допомогти дитині, що наскрізь проштрикнула руку, медикам довелося викликати рятувальників.

"О 18:09 до рятувальників надійшло повідомлення від чергового "103" про те, що в місті Новий Розділ на вулиці Чорновола під час прогулянки на спортивному майданчику пробив руку металевою огорожею хлопчик, 2014 року народження", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники вивільнили руку дитини за допомогою спеціального інструменту. Далі постраждалого передали медичним працівникам.

Хлопчика госпіталізували до Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит". Він потребував подальшого обстеження та лікування.

Рятувальники показали, як рятували руку дитини / Фото ДСНС

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