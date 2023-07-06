В результате удара по Львовщине разрушена одна из подстанций: люди до сих пор без света

В результате российской ракетной атаки, которую враг совершил этой ночью, во Львове разрушена одна из подстанций. Как следствие без света до сих пор находятся около 150 абонентов.

Об этом на брифинге сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует 24 Канал. Все три ракеты "Калибр", которые не удалось сбить ПВО, попали по Львову

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По словам главы ОВА, в результате попадания в подстанцию без света до сих пор находятся около 150 абонентов.

Под прямой удар вражеской ракеты попал жилой дом

Козицкий добавил, что повреждены более 30 домов – около 250 квартир, около 50 авто, 10 общежитий, два вуза, дом ребенка, санаторная школа.

Десятки тысяч выбитых окон и дверей. Таких повреждений у нас еще не было. Разрушена также одна из подстанций,

– рассказал Козицкий.

В то же время есть повреждение в Золочевской территориальной общине: в селах Великая Ольшаница и Хильчицы.

"Также повреждены дома в результате падения обломков ракеты", – добавил руководитель Львовской ОВА.

Без света два населенных пункта

В Министерстве энергетики сообщили, что в результате атаки во Львовской области обесточена 1 линия электропередачи, 3 трансформаторные подстанции, без света остались 2 населенных пункта.

Главное об атаке на Львов

Во время очередной атаки врага взрывы прогремели во Львове: одна из ракет попала в жилой дом.

Предварительно известно о четырех погибших и 35 раненых. Спасатели ищут под завалами людей.

Повреждены десятки домов и автомобилей.