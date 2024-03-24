На Львовщине враг атаковал объект критической инфраструктуры: вспыхнул пожар

Враг 24 марта массированно атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и крылатыми ракетами. К сожалению, во Львовской области под ударом оказался объект критической инфраструктуры и вспыхнул пожар.

Мэр Андрей Садовый предварительно сообщал, что Львовщина оказалась под комбинированным ударом. Враг запустил около 20 ракет и 7 "Шахедов" по Львовской области.

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Какие последствия вражеской атаки на Львовщине

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ночной атаки в области вспыхнул пожар.

Ночью вражеские "Шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало,

– сообщили в ОГА.