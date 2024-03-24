На Львовщину летело примерно 20 ракет и 7 "Шахедов": что пытались атаковать
24 марта 2024, 06:13Читати новину українською
Враг массированно атаковал Украину, использовав крылатые ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед". Под комбинированным ударом оказалась Львовская область.
В сети сообщали, что в регионе прозвучала серия взрывов. В ОВА призвали находиться в укрытиях, пока не минует угроза.
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Что пытался атаковать враг
Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по предварительной информации на Львовщину летело около 20 ракет и 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, Россия имела цель атаковать объекты критической инфраструктуры региона.
Садовый добавил, что во Львове прилетов не зафиксировано, однако известно об обстрелах в области.
О последствиях сообщит областная власть,
– добавил Садовый.