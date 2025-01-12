Киевлянин пытался поджечь флаги, установленные погибшим военным на Майдане

В Киеве задержали мужчину, который пытался поджечь флаги, установленные павшим защитникам Украины. Свои действия злоумышленник транслировал в сети, благодаря чему его и удалось разоблачить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Полиция задержала киевлянина, который пытался повредить флажки на Майдане

23-летний киевлянин пытался повредить флажки, установленные павшим защитникам на Майдане Независимости. Мужчина сначала облил их жидкостью из бутылки, а затем – пытался поджечь. Свои действия он зафиксировал на видео, которое впоследствии появилось в сети.



Мужчина пытался поджечь флажки в Киеве / Фото Нацполиции

Полиция Киева вместе с СБУ провела комплекс оперативных мероприятий, в результате которых задержали молодого человека. Сейчас с молодым человеком работают следователи.



Полиция задержала злоумышленника / Фото Нацполиции

Других деталей пока не сообщали. Какими были мотивы 23-летнего киевлянина – неизвестно.

К слову, недавно в Киеве был похожий инцидент. Так, в ночь на 15 декабря в Киеве мужчина повредил флаги и фотографии павших воинов на Майдане Независимости.

Злоумышленником оказался 36-летний уроженец Сумской области. Его задержали правоохранители. Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.