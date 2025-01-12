Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Поліція затримала киянина, який намагався пошкодити прапорці на Майдані

23-річний киянин намагався пошкодити прапорці, встановлені полеглим захисникам на Майдані Незалежності. Чоловік спочатку облив їх рідиною з пляшки, а потім – намагався підпалити. Свої дії він зафіксував на відео, яке згодом з'явилося у мережі.



Чоловік намагався підпалити прапорці у Києві / Фото Нацполіції

Поліція Києва разом з СБУ провела комплекс оперативних заходів, у результаті яких затримали молодика. Наразі з молодиком працюють слідчі.



Поліція затримала зловмисника / Фото Нацполіції

Інших деталей наразі не повідомляли. Якими були мотиви 23-річного киянина – невідомо.

До слова, нещодавно у Києві був схожий інцидент. Так, у ніч проти 15 грудня у Києві чоловік пошкодив прапори та фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності.

Зловмисником виявився 36-річний уродженець Сумської області. Його затримали правоохоронці. Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.