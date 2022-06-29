Оккупанты обстреляли многоэтажку в Николаеве: на месте работают медики и спасатели

Утром 29 июня в Николаеве прогремели взрывы. Их уже подтвердил мэр Александр Сенкевич. На места уже отправились спасатели, а также медики.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, взрывы в городе действительно прогремели утром. В настоящее время спасатели, а также бригады скорой помощи отправились к месту попадания.

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Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги. Не публикуйте фотографии с мест обстрелов! Всю информацию сообщу через время,

– подчеркнул Сенкевич.

В 07:10 Александр Сенкевич сообщил, что враг попал в многоэтажный дом. Мэр Николаева отметил, что сейчас на месте проводятся поисково-спасательные работы. Кроме того, к спасению привлечены как чрезвычайники, так и медики с коммунальщиками.

Глава городского совета в очередной раз призвал горожан не публиковать ни адреса попадания, ни фото с места происшествия. Важно не подвергать опасности ни себя, ни тех, кто борется за жизнь других. Будьте максимально ответственными!

Напомним, что утром на Юге Украины раздались воздушные тревоги. Сирены слышали в Николаевской, а также в Одесской областях. Что касается Херсонской, то она сейчас находится под оккупацией. Так что в области об опасности ракетных ударов не сообщают. Но в это утро взрывы слышали и в ней тоже.

Вскоре глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате попадания вражеской ракеты в многоэтажное здание погибли два человека. Еще трое получили ранения. Кроме того, травмирован сотрудник ГСЧС, находившийся на месте происшествия.

Ракетные удары по Николаевщине не прекращаются

К сожалению, враг ежедневно обстреливает Николаевскую область. В ночь на 28 июня захватчики били по областному центру. На город враг выпустил сразу 11 ракет. Часть из них, к счастью, удалось сбить силам ПВО.

Вскоре в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты разрушили жилой дом, а также склад с зерном. В результате атаки вспыхнул пожар, но его удалось быстро ликвидировать. Также известно об одном человеке, который получил легкие осколочные ранения.

Под вражескую атаку попал также Очаков. В городе погибли трое наших граждан. В больницу госпитализировали еще шестерых жителей. К сожалению, среди них – дети. 6-летняя девочка, а также трехмесячный младенец, который сейчас в коме.

Неспокойным было утро 25 июня для жителей Николаева. Тогда по нему выпустили сразу 9 противокорабельных ракет "Оникс". Враг атаковал город из берегового комплекса "Бастион", расположенного на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, 7 управляемых ракет оккупанты выпустили 22 июня. Тогда они попали в разные объекты города и стали причиной пожара.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич обратился к жителям города. Он попросил их выезжать, ведь риск ракетных ударов все еще очень высок. Отметим, что в городе находится 230 тысяч человек, хотя до войны население Николаева насчитывало 480 тысяч.

В то же время Виталий Ким отметил, что не нужно паниковать. Для этого нет никаких оснований. В то же время он подчеркнул, что эвакуация из Николаева – абсолютно добровольная. Мол, ситуация в течение 4 последних недель не изменилась. Это же касается военного положения области.

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