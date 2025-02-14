На местах попаданий вспыхнули пожары: россияне атаковали Одесский район беспилотниками
Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками в ночь на 14 февраля. Есть повреждения припортовой инфраструктуры.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
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Какие последствия атаки на Одесский район
Российские войска атаковали Одесский район ударными БпЛА. В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха. Кроме того, осколками был поражен легковой автомобиль.
Россияне атаковали Одесский район / Фото Олега Кипера
На местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, люди не пострадали. На месте работают все соответствующие службы,
– рассказал председатель ОВА.
Сейчас правоохранители фиксируют все последствия очередной атаки россиян против гражданского населения Одесской области.
На месте российской атаки возник пожар / Фото Олега Кипера
Напомним, что в ночь на 14 февраля россияне выпустили по Украине 133 ударных БпЛА. Силы ПВО Украины сбили 73 дрона, еще 58 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.