На месте было много гражданских: Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Херсоне
Источник:Владимир Зеленский
Вечером оккупанты более двух часов обстреливали Херсон. Президент Зеленский прокомментировал очередное преступление российской армии.
При обстреле Херсона россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу. Что известно о раненых и жертвах на данный момент, передает 24 Канал.
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Какое количество жертв и раненых
Об ужасном поступке оккупационной армии рассказал президент Зеленский во время обращения к украинцам. Он сообщил, что россияне ударили по железнодорожному вокзалу и эвакуационному поезду.
Все службы сейчас на месте. Число погибших и раненых устанавливается,
– заявил глава государства.
В "Укразализныце" рассказали о последствиях вражеской атаки. Там заявили, что повреждение получил вокзал и подвижной состав Укрзализныци. Известно также о нескольких раненых работниках.
Тем временем в МВД сообщили о погибшем полицейском. По словам министра внутренних дел Клименко, в результате российского обстрела Херсона, погиб сотрудник полиции из Кировоградщины. Он получил смертельное ранение во время эвакуации людей.
Также осколочные ранения получили двое полицейских и двое гражданских. Всего на момент обстрела вокзала там находилось около 140 гражданских. Правоохранители эвакуировали пассажиров.
Российский удар прокомментировал и глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Армия России нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду… Сознательная война с гражданскими. Просто животные,
– написал чиновник.
Россияне несколько часов накрывали город огнем
Перед тем, как стало известно об ударе по железнодорожному вокзалу, местные власти Херсона неоднократно сообщали о продолжавшихся несколько часов массированных обстрелах города.
- Так, днем из-за обстрела ранения получил 56-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
- Вечером оккупанты били по городу из разных видов оружия. По состоянию на 20:30 было известно о трех раненых, один из них находился в тяжелом состоянии.
- Кроме того, не жалели захватчики и Херсонскую область. В полдень они выпустили по Никольскому по меньшей мере 26 снарядов, повредив с десяток жилых домов. Под завалами одного из домов спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины. Впоследствии враг повторно обстрелял село. От полученных ран умер 70-летний мужчина. Еще одна местная жительница, 50 лет, находилась в больнице.
- Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. Тогда погиб еще один человек.
- В результате обстрела Широкой Балки пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в медучреждение для оказания помощи.
- Из-за российского удара по Чернобаевке пострадали четыре человека. Двое мужчин, 43 и 47 лет, на момент обстрела находились в машине. Они получили ранения средней степени тяжести. Состояние 39-летней местной жительницы медики тоже оценивают как средней тяжести. Она попала под обстрел в собственном доме. Также тяжелые травмы получил 57-летний местный житель.