На Тернопольщине – 6 прилетов, пожары до сих пор тушат: детали масштабной ракетной атаки

Россия на ночь 14 мая в очередной раз атаковала Тернопольскую область. Как отметил городской голова Сергей Надал, нашим силам ПВО удалось отбить атаку врага. В настоящее время на месте падения обломков ракет работают специалисты.

Глава городского совета поблагодарил наших защитников за то, что они смогли отбить очередную ракетную атаку России. Заметим, что поздно вечером 13 мая оккупанты также обстреливали Тернопольскую область.

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Специалисты работают

Сергей Надал также отметил, что на место падения обломков отправились специальные службы. Он выразил благодарность спасателям, которые ночью работали.

Также обратился к местным жителям. Их он призвал не подходить близко к обломкам сбитой ракеты. Если они ее обнаружили, то должны не касаться ее, потому что стало интересно, а немедленно звонить по номеру 101.

Детальнее о ситуации Сергей Надал рассказал в эфире телемарафона. Он отметил, что поздно вечером 13 мая и ночью 14 мая было зафиксировано 6 прилетов в Тернопольской области. Это, по его словам, самое большое количество за один раз по региону.

Что касается атаки в 22:45, то попали по складским помещениям. В одном были полимеры, а в другом – бытовая техника. Площадь выгорания составила около 10 тысяч квадратных метров.

Двое пострадавших – у одного осколочные, а у другого ожоги – получили первую медицинскую помощь в больнице. Они остались в медицинском учреждении до утра для стабилизации их здоровья.

Если говорить об атаке в 05:00, то тогда враг нанес 4 удара по областному центру. Уже установлены места попадания, там сотрудники ГСЧС работают над ликвидацией пожаров.

Сергей Надал также рассказал об объектах атаки. Речь идет об уничтоженных 2 дачных домах и поврежденных еще 12. Также враг повредил офисно-складское помещение и 9 грузовых автомобилей. Кроме того, обнаружили воронку в поле, диаметром 10 метров. Один объект – очистные сооружения водоканала. От взрыва вылетели стекла, но он продолжает работать. К счастью, обошлось на этот раз без жертв.

Видим среди этого перечня, что никакого военного объекта, никакого отношения к военным действиям. То есть здесь было мирное население, мирные жители, где враг нанес удар,

– подчеркнул Надал.

Что известно о ночной атаке Тернопольщины

03:40. Воздушная тревога раздалась в Тернопольской области. Сирены на тот момент выли по всей территории Украины. Причиной этого был запуск крылатых ракет со стратегической авиации.

Воздушная тревога раздалась в Тернопольской области. Сирены на тот момент выли по всей территории Украины. Причиной этого был запуск крылатых ракет со стратегической авиации. 04:56. Мониторинговые каналы сообщили о том, что российские ракеты летят в направлении Тернополя.

Мониторинговые каналы сообщили о том, что российские ракеты летят в направлении Тернополя. 04:58. Поступила информация, что в Тернополе работает ПВО.

Поступила информация, что в Тернополе работает ПВО. 05:08. По состоянию на тот момент воздушные цели также фиксировали в небе над Тернопольской областью.

По состоянию на тот момент воздушные цели также фиксировали в небе над Тернопольской областью. 05:10. Сергей Надал призвал местных жителей не снимать и не выкладывать фото и видео. Он отметил, что россияне во время ракетных атак мониторят информационное пространство. Так что подобного рода публикации могут стать причиной корректировки огня врагом.

Сергей Надал призвал местных жителей не снимать и не выкладывать фото и видео. Он отметил, что россияне во время ракетных атак мониторят информационное пространство. Так что подобного рода публикации могут стать причиной корректировки огня врагом. 05:15. Стало известно, что борта стратегической авиации России отошли от зоны пусков крылатых ракет. Вскоре по Украине начали распространяться отбои воздушной тревоги.

Стало известно, что борта стратегической авиации России отошли от зоны пусков крылатых ракет. Вскоре по Украине начали распространяться отбои воздушной тревоги. 05:35. В Тернопольской области раздался отбой. Жителей призывали быть осторожными, покидая укрытие.

Напоследок заметим, что до этого воздушную тревогу объявляли около 22:10 13 мая. Собственно, в тот же момент проходил финал песенного конкурса Евровидение. Что интересно, в прошлом году россияне также совершали ракетную атаку во время финала. Все это очередная демонстрация, что Россия – страна-навоз.